Collegamento con la Guinza. Tra lavori e polemiche

CITTÀ DI CASTELLO - A distanza di un mese dalla consegna dei lavori alla galleria della Guinza sono iniziati i sondaggi nei terreni tra i comuni di Città di Castello e San Giustino - di fronte alla zona archeologica di Colle Plinio - dove passerà il corridoio di collegamento. Alcune ditte incaricate da Anas stanno effettuando dei carotaggi sui terreni interessati dall’itinerario per procedere ai sondaggi geognostici per il progetto di adeguamento a due corsie del tratto Selci Lama - Parnacciano. Molte le questioni calde. In primis quella dell’itinerario sul quale Anas si sta indirizzando (che non è quello condiviso dai sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna): si ragiona sul corridoio che raggiunge la zona di Colle Plinio, per poi virare in galleria a destra sotto la collina di Passerina e ritornare su Vallurbana nel comune tifernate. Per progettare la strada sono in corso rilievi e carotaggi finalizzati a sondare la costituzione del terreno. Ma l’arrivo delle squadre di tecnici della ditta incaricata da Anas non è stato ben accolto dalla popolazione residente: alcuni dei privati proprietari dei terreni o delle abitazioni interessate dal passaggio della strada chiedono maggiori garanzie sulle autorizzazioni. Una questione calda, sulla quale i comitati Voci della Valle e Valle del Lama tornano a dibattere venerdì 22 a Mercatello, alle 21: l’obiettivo è informare la cittadinanza sul nuovo progetto connesso alla galleria della Guinza e sull’impatto che avrà nei vari territori.