Collaudata la diga di Montedoglio: "Ora tariffe agevolate per i residenti"

Mentre la diga passa l’ultimo step e ottiene il collaudo definitivo, si riapre una questione annosa sulle tariffe agevolate per i territori ai piedi di Montedoglio. Il comune di Citerna, "insieme ad altri enti locali interessati" sollecita un confronto istituzionale con le Regioni Umbria e Toscana per arrivare a una soluzione che riconosca "i diritti delle popolazioni locali e compensi anni di sacrifici e preoccupazioni".

Nelle ultime ore l’invaso di Montedoglio è finito al centro di due questioni in Altotevere. La prima è ‘storica’ e riguarda la firma del certificato di collaudo, avvenuta martedì 17 settembre nella sede dell’Ente Acque ad Arezzo, che conclude un percorso iniziato quasi 40 anni fa. I primi invasi risalgono al 1989, ma il cammino verso il collaudo si era interrotto bruscamente nel 2010, a seguito del crollo delle paratie. Ci furono poi otto anni di sequestro giudiziario e altri quattro per la ricostruzione dell’opera, la più imponente della Valtiberina. Dal gennaio 2023 era ripreso il ciclo di invasi sperimentali, che ha portato al recente via libera definitivo: "Una giornata destinata a entrare nella storia del territorio", hanno commentato i vertici Eaut.

La diga, ora pienamente operativa, rappresenta un’infrastruttura strategica per la gestione delle risorse idriche dell’Umbria e della Toscana, ma i territori che sorgono attorno all’invaso, chiedono maggiore attenzione. È il caso del sindaco di Citerna, Enea Paladino che esprime "soddisfazione per la ritrovata funzionalità e messa in sicurezza dell’invaso", ma non dimentica che "i comuni a valle della diga, tra cui Citerna, hanno dovuto convivere per anni con il pericolo derivante da cedimento del 2010 che portò allo sfollamento della nostra popolazione, sostenendo in seguito preoccupazioni, limitazioni e difficoltà, senza ricevere adeguati riconoscimenti o benefici".

La diga è una risorsa strategica che porta acqua nell’Aretino, in Valdichiana e che presto alimenterà anche il Lago Trasimeno, "generando ricchezza, sviluppo agricolo ed equilibrio ambientale per ampie aree – ricorda il sindaco –. È dunque giusto e doveroso che i territori che hanno sopportato i rischi connessi alla presenza dell’opera ottengano concreti vantaggi". Da qui l’appello a Umbria e Toscana: "Valutare l’introduzione di un’esenzione o di una forte riduzione del pagamento dell’acqua a favore dei cittadini locali. Si tratta di un atto di equità e di giustizia verso le comunità che hanno contribuito alla sicurezza idrica ed economica di altri territori, senza finora vedere riconosciuto alcun beneficio diretto", aggiunge Paladino.

Cristina Crisci