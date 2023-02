Collaborazione tra Arma ed Enel

TERNI Patto tra carabinieri ed Enel per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio. Questi i temi principali dell’incontro, al Comando provinciale dell’Arma, per dare attuazione territoriale a quanto previsto dal protocollo sottoscritto a livello nazionale tra Arma e azienda elettrica, focalizzato sulla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. Presenti, tra gli altri, il comandante Davide Milano e il manager Enel, Luca Moscatello.