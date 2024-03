"Collaborare e capire per il benessere dei ragazzi"

Unplugged: perchè viene proposto alle scuole?

"È un programma di prevenzione scolastica sull’uso delle sostanze psicoattive e su comportamenti assimilabili, come il gioco d’azzardo. L’obiettivo è legato alla possibilità di ritardare e prevenire la sperimentazione di sostanze o gesti che possono generare dipendenza".

Sono stati raccolti dati regionali che testimoniano la validità di questo progetto?

"La ricaduta in questo tipo di attività si misura in tempi medio/lunghi. E per noi che abbiamo iniziato nel 2017 forse è ancora troppo presto per raccoglierne i frutti. Quello che sappiamo è che negli anni, salvo una pausa nel periodo della pandemia, molti sono stati gli insegnanti formati e a cascata gli studenti che hanno ricevuto la possibilità di confrontarsi con le tematiche di Unplugged. E’ un’attività validata a livello internazionale con certificazione di efficacia ed è questo il presupposto che ha mosso la Regione a proporla alle scuole".

I ragazzi della nostra età capiscono il valore del progetto?

"Generalmente la proposta viene accolta con entusiasmo. La piena consapevolezza di cosa si sta facendo ha un valore non determinante per l’effettiva crescita della persona. Capita spesso che apprendiamo delle cose che sul momento non comprendiamo fino in fondo, ma ne apprezziamo i benefici nel tempo, quando nella quotidianità mettiamo in campo abilità e saperi che non pensavamo di possedere".