Colf arrestata: ripuliva le case anche dell’oro

Rubava in casa delle persone presso le quali faceva le pulizie e poi andava a rivendere il bottino ai vari “compro oro“ della zona. Il ’lavoretto’ però è stato scoperto e per la donna, 46 anni residente in una frazione dell’Assisano, sono scattati gli arresti domiciliari.

La colf infatti è ritenuta responsabile ‘seriale’ dei reati di furto e ricettazione. Approfittando della sua attività di collaboratrice domestica, si era infatti appropriata - in epoche e tempi diversi - di numerosi monili in oro quando i proprietari di casa erano assenti, approfittando della fiducia che riponevano nei suoi confronti; successivamente, al fine di monetizzare il valore di quanto sottotratto alle vittime, rivendeva gli oggetti rubati ai vari “compro oro“ presenti nel territorio.

Sulla scorta delle denunce effettuate poi nel tempo da quanti avevano deciso di rivolgeri all’arrestata per le pulizie di casa (che non immaginavano certo che sarebbero state così profonde) sono poi scattate le indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e delegate alle Stazioni Carabinieri di Petrignano d’Assisi e di Bastia Umbra che in breve sono riusciti a risolvere il caso, scoprendo chei c’era dietro le improvvise sparizioni di oro e preziosi da quelle abitazioni .

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della collaboratrice domestica infedele è stata emessa dal Gip del Tribunale di Perugia (esaminati gli atti e alla luce della sistematicità delle condotte dell’indagata) ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi.

M.B.