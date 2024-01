Coletto: "In Umbria non esistono medici e infermieri a gettone"

PERUGIA – "Il fenomeno dei medici a gettoni è diffuso in tutto il Paese, anche in risposta alla carenza di medici che si registra. Anche l’Anac ha rilevato che la questione ha una rilevanza sociale e rappresenta un alto costo per le Aziende sanitarie, che vi ricorrono quando sono in estrema necessità. Medici e infermieri a gettoni peraltro non esistono in Umbria, dove le Aziende sanitarie non ricorrono a questa forma di lavoro". Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità nel questione time.

"Per fare fronte al temporaneo aumento di attività o per carenze di organico il sistema sanitario regionale utilizza lo strumento delle tariffe orarie aggiuntive per i medici in servizio, per ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni – ha detto – . Le Asl si avvalgono solo in casi sporadici di professionisti esterni. La Corte dei conti, nella parificazione del rendiconto generale della Regione, non ha citato il fenomeno dei medici gettonisti, che non esiste, ma prende atto delle misure messe in atto per ridurre la spesa-aziende sanitarie per gli incarichi libero professionali".