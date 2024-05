Col furgone contro un camion: il conducente in prognosi riservata

MAGIONE – L’autista di un furgone ricoverato in ospedale in prognosi riservata: è questo il bilancio dell’incidente che si è verificato nella mattinata di lunedì a Magione. Per cause in fase di accertamento un furgone e un camion si sono scontrati frontalmente intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia locale di Magione. Il conducente del furgone è stato estratto dalle lamiere e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.

