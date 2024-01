Cocciari, Sgrigna e Tedeschi allo stage con la Nazionale

Umbria terra di talenti. La pallavolo del Cuore Verde d’Italia ha dato tanto alla nazionale italiana, ma i giovani non smettono di sognare. Tre atlete umbre sono state convocate dalla Federazione Italiana Pallavolo per uno stage di allenamento del Club Italia: Annachiara Cocciari (Perugia), Martina Sgrigna (Spoleto) e Bianca Tedeschi (Marsciano). Il direttore tecnico delle attività giovanili, l’orvietano Marco Mencarelli ha diramato la lista delle ventidue atlete selezionate che si ritroveranno lunedì 5 febbraio a Quartucciu, in provincia di Cagliari, dove rimarranno in raduno fino a venerdì 9 febbraio. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Fipav, con il sostegno dei comitati territoriali, ha l’obiettivo di scovare e far crescere i migliori talenti di Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria. A sostenere lo staff tecnico federale anche i più preparati allenatori delle regioni coinvolte, tra cui il folignate Fabio Berrettoni, che segnaleranno le atlete di maggior talento che, nel corso della stagione.

A.A.