’Cocchi Aosta’ Studenti-musicisti sul palco a Creta

TODI – Altri venti giovani musicisti della Scuola "Cocchi-Aosta" hanno sorvolato il Mediterraneo alla volta dell’Egeo per raggiungere l’isola di Creta. È la seconda fase di "Music Beyond Borders", il partenariato internazionale del programma Erasmus+ di cui la scuola è capofila e che dal 2022 unisce anche il Liceo Platania di Creta e il Maria Regina College di Naxxar a Malta. Ieri il concerto finale di quella che è diventata un’"orchestra transnazionale", un interessante progetto artistico e musicale incentrato sulle comuni radici culturali delle civiltà mediterranee.

Insieme ai loro compagni maltesi e greci gli studenti hanno eseguito brani per coro e orchestra del compositore greco Theodorakis, di cui Francesco Di Giandomenico, insegnante di chitarra e direttore dell’ensemble chitarristico della "Cocchi-Aosta", ha curato e scritto adattamento e partiture. Altro progetto di mobilità internazionale il 14 maggio: un secondo gruppo di studenti partirà per l’Europa orientale, con destinazione Sibiu, città ricca di arte e storia: qui prenderà forma una nuova esperienza facente capo a "Rete Natura & cultura", nell’ambito della Rete Interregionale delle scuole per lo sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale. "Il nostro Istituto – afferma il dirigente scolastico Enrico Pasero - è sempre più orientato verso una prospettiva di internazionalizzazione della scuola, un’opportunità unica per alunni e docenti, attraverso partenariati di cooperazione e azioni di mobilità all’interno dei progetti Erasmus plus per la scuola che saranno parte integrante dell’offerta formativa dei prossimi anni".

Susi Felceti