Sull’auto di lusso con 100mila euro di cocaina, arrestato

Perugia, 23 giugno 2023 – I militari della Guardia di Finanza di Perugia hanno arrestato in flagranza un albanese residente a Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti. Ingente il quantitativo di droga sottoposto a sequestro: oltre un chilo di cocaina, per la precisione 1.036 grammi. Al dettaglio avrebbe fruttato oltre 100mila euro.

La droga è stata scovata grazie all’aiuto dei cani antidroga durante un controllo da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sulle strade della provincia perugina.

La cocaina era stata nascosta in un’auto di grossa cilindrata, fermata e sottoposta a controllo, mentre percorreva la E45 in direzione Perugia, all’altezza di Torgiano. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati 490 euro e due telefoni cellulari, di cui uno “criptato”, usato per comunicazioni non intercettabili.

L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Capanne.