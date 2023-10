Cocaina nascosta nella pulsantiera della macchina

MARSCIANO – Aveva smontato la pulsantiera del finestrino sulla portiera della sua auto e aveva nascosto all’interno diverse dosi di cocaina. L’ingegno però non è bastato ad un giovane albanese di 23 anni che, transitando per Marsciano, è stato fermato e controllato dai Carabinieri della locale Stazione. La tensione del ragazzo ha insospettito, infatti, i militari dell’Arma che approfondendo le ricerche hanno scoperto il particolare nascondiglio. L’uomo, che si è visto sequestrare anche i 600 euro che aveva con sé, dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Va avanti, dunque, il controllo del territorio da parte dei militari sul fronte della prevenzione e della repressione dei fenomeni criminosi. Sull’attività di controllo in merito allo spaccio di stupefacenti l’attenzione resta particolarmente alta e viene rafforzata nei weekend. S.F.