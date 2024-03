Cocaina nascosta nel cruscotto dell’auto: straniero denunciato

MAGIONE – Quindici dosi di droga nascoste nel cruscotto dell’auto. Così i Carabinieri della stazione di Magione, nel corso di un servizio di prevenzione, hanno "beccato" due uomini di origine straniera quando hanno sottoposto ad un normale controllo l’auto sulla quale viaggiavano. Nel corso delle operazioni di perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato e sequestrato – come detto nascosti all’interno di uno scompartimento interno al cruscotto – 15 dosi di cocaina, per un preso complessivo di 16 grammi. Lo stupefacente era stato occultato all’interno di una scatola rivestita di nastro isolante, per renderne difficoltoso il rirovamento, ma evidentemente non è bastato. I militari hanno anche sequestrato uno smartphone e la somma di 285 euro in contanti, ritenuti essere verosimilmente provento dell’attività di spaccio. A conclusione degli accertamenti, il conducente è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.