Blitz antidroga: tre arresti. Sequestrati 3 chili di cocaina e 35.000 euro in contanti L'operazione dei carabinieri ha riguardato Foligno e Spoleto. Colti in flagranza di reato un albanese e la compagna e un uomo di 63 anni, che nascondeva la droga nel piumino. C'è anche una denuncia per un 42 enne di Montefalco