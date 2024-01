Cocaina e hashish nell’hotel. Scattano arresti e denunce: uno aggredisce pure gli agenti

Due arrestati e due denunciati, tutti albanesi, per detenzione ai fini di spaccio di droga: avevano cocaina e hashish. Uno di loro è stato denunciato anche per il reato di resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, perché resosi responsabile di lesioni ad uno degli agenti durante il tentativo di fuga. Guai anche per il titolare della struttura ricettiva, denunciato per non aver comunicato all’autorità di pubblica sicurezza i nominativi degli alloggiati. E’l’esito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato che ha bloccato il quartetto in una struttura alberghiera di Assisi dove all’alba i poliziotti hanno fatto irruzione. In una camera occupata da due cittadini albanesi rispettivamente di 21 e 22 anni, gli agenti hanno rinvenuto su un tavolino 5 involucri termosaldati contenenti cocaina e hashish.

Altre due persone, che alloggiavano in una stanza attigua hanno cercato di fuggire, calandosi da un terrazzo, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento; si tratta di giovani di 19 e 24 anni, che dovrà rispondere anche per il reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, perché resosi responsabile di lesioni ad uno degli operatori durante la propria fuga. E’seguita la perquisizione delle stanze, con i polizotti che hanno rinvenuto, dentro un armadio, un vero e proprio kit per il confezionamento della sostanza stupefacente: numerose buste di cellophane e un bilancino di precisione con residui di polvere bianca (presumibilmente cocaina) e un borsello con 2.700 euro in banconote di vario taglio. Scattati quindi gli arresti per i due giovani nella cui camera è stata ritrovata la droga (sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne) e le denunce, per gli altri due, per spaccio.

M.B.