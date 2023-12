Coalizione progressista, diplomazie al lavoro: se ne riparla a gennaio

Telefoni spenti, atteggiamento prudente e passi felpati. Il day after dell’ultima riunione del tavolo della ‘coalizione progressista’ segna qualche novità in quella che è diventata una partita a scacchi e un match di fioretto per le candidature. I rappresentanti delle varie liste si sono incontrati mercoledì sera in un summit molto lungo, andato avanti fino a tarda notte, ma che non ha prodotto risultati concreti. L’unico punto da segnare sul taccuino è che non c’è stata una rottura netta. Tutti i nomi sono ancora sul tavolo e si va avanti nella trattativa. Ognuno fa il proprio gioco ma i contatti e i rapporti si sono inabissati. "Il momento è delicato", dicono i pochi che si lanciano in sparuti segnali con l’esterno. Altri, magari gettati nel tritacarne di nomi, aspettano alla finestra nell’attesa di capire che succederà. Compreso Marco Mariani, candidato dal Partito democratico, che ha sospeso qualsiasi altro incontro con le forze politiche che lo vorranno incontrare, nell’attesa che si sblocchi l’empasse. Le diplomazie sono al lavoro e si cerca di capire come fare a superare il no dei Cinque stelle sul nome di Mariani. Un limite che potrebbe apparire invalicabile, ma la politica è l’arte del possibile e non è escluso che si possa raggiungere un compromesso in grado di sbloccare la situazione. Di certo si guarda con attenzione a quello che avviene a Foligno da tutta l’Umbria, per capire quali potranno essere i confini della coalizione che il centrosinistra utilizzerà nel confronto con il centrodestra e le altre forze in campo. Si spera che le vacanze di Natale portino consiglio e che si possa trovare una soluzione a quello che è diventato un rebus particolarmente complicato.