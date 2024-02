Cna: la Fcu ’sfondi’ a nord: "Il Nodino? Serve a poco"

"Il rinnovo completo della Fcu va benissimo, ma se non sarà accompagnato anche dallo sfondamento a nord del tracciato ferroviario, per l’isolamento infrastrutturale dell’Umbria cambierà davvero poco". Michele Carloni, presidente regionale della Cna, ha le idee chiaresullo sviluppo di ferrovie e strade in umbria. "È stato lo stesso ministro – spiega Carloni – a dichiarare che il futuro del Paese e della regione correranno sempre più sul ferro. A maggior ragione, quindi, quello che serve davvero alla nostra regione non solo il rinnovo della Fcu, seppure benvenuto, ma la possibilità di collegarci alla linea dell’alta velocità, con la progettazione e realizzazione di uno sfondamento ferroviario verso nord".

Per il presidente regionale della Cna "il dibattito sulle stazioni toscane dell’Alta velocità ci sembra poco interessante, a prescindere da quella che sarà la località su cui ricadrà la scelta finale. Invece, lo sfondamento a nord della Fcu porterebbe a cambiamenti consistenti su molti fronti: favorirebbe il graduale trasferimento del trasporto delle merci; rappresenterebbe anche una valida alternativa all’ipotesi del raddoppio della dorsale ferroviaria Perugia-Terontola che ogni tanto torna di moda. Oltre all’Alto Tevere, valorizzerebbe l’intera regione. Inoltre – continua il presidente –, una Fcu ampliata verso nord contribuirebbe a rendere l’Umbria molto più attrattiva, potenziando quei flussi turistici che già hanno beneficiato visibilmente della valorizzazione dell’aeroporto S. Francesco portata avanti con successo dalla giunta Tesei".

Carloni poi sollecita il ministro anche su altre opere. "Passando dalla rotaia alla gomma – riprende –, condividiamo le dichiarazioni del ministro sull’importanza della prossima apertura della galleria della Guinza, a patto però che la Grosseto-Fano venga completata in tempi rapidi. Per quanto riguarda, invece, l’annosa questione della viabilità a ridosso del capoluogo di regione, per noi la vera svolta arriverebbe dalla realizzazione del Nodo di Perugia. L’opzione del cosiddetto Nodino, infatti – conclude il presidente di Cna – , lascerebbe del tutto irrisolto il problema del congestionamento delle arterie stradali per entrare a Perugia"