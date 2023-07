Claudio Carbone nuovo Direttore Generale del Comune di Terni, le altre nomine

Claudio Carbone sarà il direttore generale del Comune. E’ quanto si legge in un post di Alternativa Popolare che annuncia un "Nuovo assetto per la macchina comunale". Aldo Bernocco sarà capo-gabinetto del sindaco Stefano Bandecchi. "Per concludere – si legge ancora nel post Fb – variazioni in vista anche per alcuni ruoli dirigenziali con alcuni spostamenti e qualche conferma. Emanuela De Vincenzi: dagli affari istituzionaligenerali a sport e politiche giovanili. Il dg Carbone avrà anche i tributi (d’altronde è il suo mondo) e personaleorganizzazione. Chi si prenderà sulle spalle la complessa partita dello sviluppo economico (leggasi la direzione economia, lavoro, promozione del territorio) è Grazia Marcucci che, tuttavia, alle attività finanziarie viene ‘sgravata’ dai già citati tributi e soprattutto dal patrimonio (ora se ne occuperà Francesco Saverio Vista, sarà anche vicesegretario generale). Le partecipate invece restano nelle sue mani. Paolo Grigioni tornerà a occuparsi solo di ambiente, conferme per la comandante Gioconda Sassi a polizia localemobilità, Piero Giorgini a lavori pubblicimanutenzioni, Claudio Bedini all’urbanistica e Andrea Zaccone per servizi digitaliinnovazione. Donatella Accardo ora ha anche eventi valentiniani e cultura oltre ad istruzione e welfare".