Classico diviso sul sabato. Settimana corta al Liceo? 150 famiglie del Mariotti bocciano la proposta

Al liceo classico Mariotti le famiglie si spaccano sulla “settimana corta“ proposta dal Consiglio d’Istituto. Al momento i contrari sarebbero circa 150, tante infatti le firme raccolte a chiusura di una lettera inviata alla preside Francesca Gobbi. "Si ritiene che una proposta di cambiamento così significativa per le famiglie e gli alunni, andasse prima comunicata a tutti i genitori – riassumono i contrari - spiegandone bene, oltre alle ragioni economiche e di omologazione alle altre scuole in che modo si ritiene che essa possa migliorare la didattica, l’apprendimento dei ragazzi, il benessere complessivo e la formazione generale degli stessi. La funzione della scuola pubblica - prosegue il documento - è la crescita culturale ed umana dei ragazzi, pertanto si presuppone che questa debba essere al centro di ogni eventuale modifica dell’organizzazione scolastica e che non possa essere subordinata a ragioni di bilancio economico o a meri interessi personali relativi al sabato libero. Pensiamo che l’abolizione del sabato scolastico non rechi alcun vantaggio per lo studio, che anzi appare gravato attraverso la concentrazione nello stesso giorno di più materie. Il liceo classico in particolare, a differenza forse di altre scuole con approccio più tecnico-laboratoriale, richiede tempi di apprendimento lenti, che permettano di interiorizzare ed elaborare le conoscenze e competenze acquisite e farne tesoro per la vita. Per questo, anche la compensazione dell’abolizione del sabato con la riduzione dei minuti di lezione, non si ritiene possa recare beneficio alla formazione dei ragazzi: si tratta, in sostanza, di una riduzione della formazione. Non andare a scuola di sabato pregiudicherebbe anche la possibilità di coltivare interessi extrascolastici, che pur fanno parte della sfera ineludibile della crescita personale e culturale, quali lo sport, la musica, la lettura, la socialità. La stessa partecipazione ai progetti extracurriculari offerti dalla scuola ne risulterebbe ostacolata. Si fa osservare inoltre che la concentrazione di più ore nella stessa giornata pregiudica anche la corretta alimentazione degli alunni".