"Cittadini, state attenti alle truffe". Ecco i consigli dei carabinieri

Un mese fa un ragazzo di 17 anni venne denunciato per aver truffato un’anziana: fingendosi un carabiniere informava la donna di un falso incidente accaduto al figlio riuscendo a spillarle una rilevante somma di denaro e alcuni gioielli in oro. E’ solo uno dei casi di truffe in danno agli anziani che anche in Altotevere da tempo si verificano con sempre più frequenza.

Questa settimana inoltre i carabinieri, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini attorno a un’auto sospetta, erano riusciti a bloccare una banda di ladri a bordo di una Mercedes classe A che era stata vista aggirarsi attorno alle abitazioni in concomitanza di alcuni furti. Per questo i Cc di Città di Castello, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e informazione promosse dall’Arma, hanno predisposto una serie di incontri per contrastare le truffe ai danni delle persone anziane e per incentivare la collaborazione con i cittadini. Il comandante della Stazione Luogotenente Fabrizio Capalti ha tenuto un incontro informativo nella sede Acli di Piosina sul tema: "Come difendersi dai truffatori".

All’appello hanno risposto numerose persone che hanno svolto domande e chiesto delucidazioni su come riconoscere eventuali truffatori e come difendersi. Importanti consigli sono stati forniti dal comandante Capalti che, nel corso della serata, anche a seguito delle numerose domande da parte degli intervenuti, ha affrontato le tematiche inerenti i furti in abitazione, dando agli anziani indicazioni semplici e utili per difendersi dalle insidie che arrivano da quelli che sono stati definiti "veri e propri professionisti del crimine. La popolazione locale con la propria partecipazione, ha mostrato interesse agli argomenti interfacciandosi in maniera diretta con i militari, percependo la vicinanza e il supporto che contraddistinguono l’attività dei carabinieri", si legge in una nota diramata a margine dell’incontro. Questi appuntamenti, che saranno ripetuti, rientrano in una più ampia pianificazione nazionale fortemente caldeggiata dal Comando Generale dell’Arma a dimostrazione dell’impegno "per contrastare questi reati odiosi, commessi in danno di chi si trova in condizione di fragilità e di solitudine, non solo attraverso l’azione investigativa, ma anche con una prossimità ancora più incisiva alla popolazione, con iniziative di informazione e sensibilizzazione".