Cittadini contro il degrado. Nasce il nuovo Comitato: "Difendiamo la stazione"

E’ nato a Castiglione del Lago il comitato contro il degrado del quartiere stazione. Un gruppo di cittadini che si dicono "stanchi delle promesse non mantenute e dello stato di abbandono del quartiere: tra lampioni obsoleti di 30 anni fa, edifici abbandonati, attività commerciali che hanno chiuso visto lo stato di degrado, erba alta e capannoni fatiscenti" si è unito per chiedere interventi certi all’amministrazione comunale.

"Questa - spiegano – è una zona ad alta densità abitativa che rappresenta il primo biglietto da visita per tutti i turisti che arrivano a visitare il paese ma è anche per i Castiglionesi e per tutti coloro che ogni giorno gravitano in questa zona, un punto di riferimento nel capoluogo. Un tempo si trattava di una zona di pregio e ora addirittura leggiamo sui social di baby gang che infastidiscono anche i passanti". Da qui la decisione di costituire un comitato, guidato da un esperto in materia di associazioni cittadine come il consigliere comunale Paolo Brancaleoni che ha già annunciato di volersi fare portavoce delle istanze con una interrogazione che presenterà in consiglio comunale.

"Da zona di pregio a zona degradata – spiega Brancaleoni - ecco cosa è diventata la stazione di Castiglione del Lago con un biglietto da visita da bronx senza servizi, senza taxi, senza servizi igienici, addirittura qualcuno che scende dal treno fa i propri bisogni sul sottopasso.

Una zona da riqualificare, purtroppo come tante altre zone del nostro comune che risultano completamente abbandonate da anni".

Sono 25 i primi cittadini che hanno costituito il comitato e che rappresentano altrettante famiglie che risiedono in questa zona, "e che hanno paura – prosegue il consigliere – Qui non c’è più una biglietteria ed addirittura le macchinette per obliterare i biglietti sono sempre devastate". A breve partirà anche una raccolta firme. "Siamo stanchi di essere presi in giro, nemmeno il nome del paese è scritto correttamente. Sia alla stazione che all’uscita autostradale indicano "Castiglion del Lago" ma il nome corretto è "Castiglione del Lago". Chiediamo che si intervenga urgentemente coinvolgendo le autorità competenti come le Ferrovie dello Stato e Anas per far sostituire la cartellonistica in essere con il nome corretto del nostro paese". E ancora, "se l’amministrazione non ci darà risposte rapide relative alla pubblica illuminazione, al taglio delle erbacce e degli alberi pericolosi daremo seguito a manifestazioni pubbliche per farci sentire".