Cittadini contro Fonderie "Ceneri e rumori assillanti"

S. MARIA DEGLI ANGELI – "Rumori fortissimi, snervanti e assillanti e nubi di polveri scure, tanto da costringermi, appena posso, ad allontanarmi da casa per non sentirmi male fisicamente e psicologicamente: pizzicori alla gola, bruciore agli occhi, tremore alle mani, sudorazione a freddo e stati di ansia". E’ lo sfogo di un’abitante della zona dove hanno sede le Fonderie F. A. SpA, tornata in questi giorni al centro delle attenzioni della gente e anche della politica anche perché, viene evidenziato, nel periodo estivo le condizioni per chi abita nell’area peggiorano.

"La situazione è diventata oramai insostenibile per i cittadini di Santa Maria degli Angeli, in questi giorni basta volgere lo sguardo al panorama che circonda le ex Fonderie Tacconi per rendersi conto dell’aumento delle emissioni nell’atmosfera scaturite dall’attività dello stabilimento. Ho presentato a tal proposito un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere un intervento immediato della Giunta e di conoscere se siano ancora attive in loco le stazioni Arpa per il monitoraggio dei livelli di inquinamento nell’aria e quali valori stiano segnalando". L’intervento è del capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli. "Nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti le segnalazioni pervenute di nubi e depositi di ceneri nell’area interessata, segno di un preoccupante e maggiore livello di inquinamento - prosegue Pastorelli - Il diritto alla salute dei cittadini costituisce per noi la priorità da tutelare così come riteniamo vadano incentivate forme di attività economico – produttiva, che possano incrementare i livelli occupazionali e garantire il benessere dei residenti".