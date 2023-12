Cittadinanza all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia "Lanari"

SPOLETO – Spoleto conferisce la Cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari" di Spoleto. Alla cerimonia di ieri sono intervenuti il Presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti, i consiglieri firmatari della mozione sul conferimento della Cittadinanza, Sergio Grifoni e Giancarlo Cintioli, il Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti, dottoressa Maria Teresa Panone, il Questore di Perugia, dottor Fausto Lamparelli, il Vicario del Prefetto di Perugia, dottor Nicola De Stefano, il Direttore dell’Ispettorato delle Scuole di Polizia, Tiziana Terribile e il sindaco, Andrea Sisti. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (22 voti) il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari". "Oggi confermiamo il legame indissolubile tra la città di Spoleto e l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari" – sono state le parole del Presidente del Consiglio, Marco Trippetti - e lo facciamo ben sapendo che il percorso di formazione che tanti giovani e tante giovani intraprendono studiando e preparandosi qui, a Spoleto, mira proprio a fortificare principi etici e valoriali per dargli attuazione pratica". Interessante l’excursus storico del vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni e del consigliere Giancarlo Cintioli, che hanno voluto ricordare la nascita dell’Istituto degli anni ‘80 e gli anni ’90. Emozionato l’intervento del Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti "Rolando Lanari", dottoressa Maria Teresa Panone: "La Lanari è da sempre ben inserita nel territorio di questa città e chi passa da lì rimane sempre un po’ cittadino di Spoleto". Sia il Questore di Perugia, Fausto Lamparelli, sia il Vicario del Prefetto di Perugia, Nicola De Stefano hanno rimarcato il valore del rigoroso lavoro svolto nei 25 anni di attività dell’Istituto "Lanari", un percorso che ha permesso di formare circa 22.000 persone .