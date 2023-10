Città turistica, residenti dimenticati: "Continua diminuzione dei servizi"

Una città che sta subendo una trasformazione lenta, ma inesorabile, divenendo sempre più un luogo a misura di turisti e sempre meno attento a soddisfare le esigenze dei residenti. Il fenomeno che è diventato da tempo eclatante a Venezia, Firenze, Roma e nelle altre città ad altissimo tasso di presenza turistica si sta riverberando anche nelle città minori con un elevato appeal turistico. Ad Orvieto è ormai evidente su molti fronti tra cui quello di una continua erosione degli immobili disponibili per locazioni lunghe, dal momento che una quantità enorme di abitazioni, in centro e periferia, sono state trasformate in bed and breakfast. Trovare casa per un normale affitto è insomma un’ impresa. Per affrontare questi problemi è nato il gruppo “Abitare Orvieto“, formato da persone di varie età e professioni. "Orvieto si caratterizza per avere un altissimo tasso di invecchiamento e un progressivo e continuo spopolamento che riflette anche una drammatica carenza di lavoro. A questi problemi strutturali di lungo periodo, e talvolta come loro diretta conseguenza, si somma un mercato immobiliare che, soprattutto nel centro storico, non consente l’acquisto di case da parte di persone più o meno giovani e neanche l’affitto per periodi medio-lunghi – spiegano i promotori dell’iniziativa – . La convenienza all’affitto per periodi brevi spinge molti proprietari di seconde e terze case nella direzione di allestire le abitazioni come strutture ricettive turistiche. Tale situazione desta grande preoccupazione, giacché appare ormai evidente e sempre più tangibile un depauperamento del tessuto sociale. Tali questioni avrebbero dovuto essere già state affrontate da tempo". Orvieto si sta insomma dimenticando dei suoi abitanti a vantaggio dei turisti. "I servizi per i residenti diminuiscono di giorno in giorno".

Cla.Lat.