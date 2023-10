"Città sempre più povera"

Maria Grazia Proietti, consigliera comunale del Pd, dirigente medico in pensione, attiva da sempre nel volontariato, devolve la metà del gettone di presenza a Palazzo Spada alle associazioni che si occupano del contrasto alla povertà. Un’associazione diversa ogni mese. Perché? "Non sono tanti soldi e per fortuna io non ne ho bisogno. Serviranno sicuramente ai tanti concittadini che si trovano ad affrontare spese e costi sempre più elevati e che non ce la fanno". "Ci dobbiamo rendere contio che oggi Terni è una città povera – continua la dottoressa Proietti –. Ogni domenica con la Comunità di Sant’Egidio, dopo la messa, riceviamo richieste di aiuto sempre più numerose. Una fila di persone, molti anziani. Non sono immigrati, la maggior parte delle richieste arriva famiglie ternane. Siamo arrivati al punto che non vogliono più alimenti, paradossalmente la spesa è meno impegnativa di altre cose. Chiedono una mano per il pagamento degli affitti, delle bollette, di luce e gas, delle spese mediche di una visita, per l’acquisto di presidi sanitari. Una volta di questi tempi si donavano panettoni e pandori, ecco oggi non li vorrebbe più nessuno". Quali gli identikit dei nuovi poveri? "Anziani, che con 600 euro di pensione non arrivano da nessuna parte, e famiglie monoreddito, ma anche famiglie con stipendi bassi e figli piccoli. La gente sta soffrendo. Non gliene importa nulla delle beghe politiche. La politica è altro"

Ste.Cin.