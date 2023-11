Città di nuovo baciata dalla fortuna: vinti al Lotto 23.750 euro

GUBBIO – Gubbio si rende protagonista ancora una volta per la fortuna. Lo scorso sabato, grazie all’estrazione del Lotto, sono stati vinti 23.750 euro con i numeri 29-31-36 giocati sulla ruota di Napoli alla tabaccheria Sebastiani in viale della Rimembranza. I due titolari, i fratelli Claudio e Fabio Sebastiani, hanno reso ormai il loro punto tabacchi un riferimento storico per la popolazione eugubina dopo i tanti anni di lavoro. Stando alle indiscrezioni, il fortunato vincitore è un eugubino, l’ultimo di una lista che negli ultimi anni ha visto spesso Gubbio come “città fortunata”. Prima di questa, un mese fa circa erano stati vinti 500mila euro grazie ad un Gratta e Vinci da 5€ “20X” al Bar Mocaiana, dove nel maggio del 2019, grazie ad un “cinque” nel Superenalotto sono stati vinti 17.392,51 euro; un altro “cinque” dal valore di oltre 40mila euro è stato indovinato il 23 settembre, invece, nella tabaccheria Rialti in Corso Garibaldi. Rimane invece storico e sicuramente più ridondante il “sei” centrato al Bar Europa nel settembre del 2011: maxivincita da oltre 65 milioni.