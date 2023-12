Città della Domenica. Elfi e villaggi di Natale. Paghi una volta entri due

Fino al 26 dicembre è in scena a Città della Domenica “Il parco del Natale“, che propone tante attività e iniziative, tra le sale interne e gli spazi esterni, realizzato in collaborazione con Metalux che ha curato l’aspetto delle luminarie. Le giornate di apertura sono 16, 17,22, 23, 24 e 26 e chi acquista il biglietto la prima volta può entrare gratis la volta successiva. Gli elfi, nelle sale interne, organizzano laboratori, raccontano fiabe e regalano ai visitatori una mappa che li condurrà alla scoperta del parco in un’avventurosa caccia al tesoro.