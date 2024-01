Città del Natale, il boom. Turisti aumentati del 10%. E sono tornati gli stranieri

Il periodo delle festività è ormai terminato da un paio di settimane, e per le tante iniziative che hanno arricchito l’offerta eugubina per il Natale è giunta l’ora di fare bilanci. Oltre alle attrazioni presenti in Piazza 40 Martiri – dalla ruota panoramica alle bancarelle natalizie che hanno riscosso il consueto successo – e alle decorazioni che abbellivano la città insieme al maestoso Albero di Natale più grande del mondo, a Gubbio la proposta è stata implementata con l’iniziativa ’ChristmasLand’, ospitata all’interno delle sale del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni e facente parte del cartellone di eventi ’Gubbio è Natale’. Questa edizione, che si è sviluppata in 26 giorni di apertura tra il 25 novembre 2023 e il 7 gennaio 2024, ha fatto registrare un’affluenza in aumento rispetto a quella dell’anno precedente: le prime stime danno un incremento del 10% rispetto alle 15mila presenze registate nel 2022.

Numeri che, dopo le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, sono dunque tornati a crescere già dal 2023, e quest’anno il trend positivo e di crescita si è confermato, avvalorando nuovamente l’intuizione di integrare la collezione permanente e le installazioni natalizie. I flussi sono stati costanti dall’apertura di novembre fino al giorno di chiusura a gennaio: un periodo ampio che ha permesso una significativa partecipazione; la maggior parte dei turisti arrivava ovviamente dall’Italia, con presenze equamente ripartite fra Toscana, Roma ed il basso Lazio, Campania, Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Non sono mancati, anche se tuttavia in numero minore, visitatori dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Veneto, dall’Abruzzo e dal Piemonte. Sono finalmente tornati anche i turisti provenienti da altre nazioni, in particolare da Germania, Austria, Olanda, Regno Unito, con presenze anche da Stati Uniti, Cina, Giappone e Filippine, a conferma di un appeal, quello eugubino soprattutto nel periodo natalizio, che si espande ed arriva ben oltre i confini italiani ed anche europei. Le provenienze sono in linea con quanto riscontrato nella precedente edizione e nelle edizioni prima dell’emergenza pandemica. Un bilancio che si può dunque definire più che positivo, e che permette di guardare con soddisfazione al lavoro compiuto finora e a quello che si potrà fare nei prossimi anni.