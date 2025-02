“Città cardioprotetta“, la presentazione del progetto. Acquistati defibrillatori automatici da installare in centro

GUALDO TADINO - Il progetto “Gualdo Tadino città cardioprotetta“, che vede il Rotary affiancare l’amministrazione comunale, viene presentato sabato, alle 18, al teatro Talia. Sono stati acquistati alcuni defibrillatori automatici (Dae) e verranno installati in punti strategici del centro storico; in più c’è l’impegno per organizzare corsi Blsd per la formazione di soggetti certificati, in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. All’incontro di sabato saranno presenti Massimiliano Presciutti, il sindaco, Alberto Catanossi, presidente del Rotary club di Gualdo Tadino, Mario Procacci, istruttore e direttore del corso di formazione Blsd, Michele Pierotti, che ha conseguito la laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche con la tesi “Città di Gualdo Tadino cardioprotetta“, Carlo Crocetti, presidente Anaca, Maurizio Scarpignato, direttore cardiologo.