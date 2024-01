Città al centro di reportage internazionali

TODI – Si è concluso ieri il reportage di quattro giorni della rivista ’Ville e Casali’ in città. Una visita finalizzata alla pubblicazione di due servizi che usciranno nel numero di marzo. Dopo l’incontro con sindaco e vicesindaco, è iniziato il soggiorno e la visita a strutture ricettive e ristorative, oltre alle numerose agenzie immobiliari operanti in città. Oggetto di interesse anche cantine, frantoi e produzioni tipiche, le cui attività sono considerate degli indicatori di riferimento circa il movimento turistico. La rivista si è interessata a capire, sulla base dei numeri delle compravendite, più alte rispetta alla media, soprattutto per quanto riguarda la clientela straniera, se Todi può essere considerata ancora, più di trent’anni dopo, la città ideale, la più vivibile del mondo, come fu definita agli inizi degli anni Novanta dal professor Richard Levine dell’Università del Kentucky. Proprio per questo sono stati effettuati sopralluoghi presso casali e residenze di particolare pregio ed intervistati studi di architettura ed artigiani locali coinvolti nei lavori di restauro del patrimonio immobiliare cittadino. Dal punto di vista della presentazione della città, ’Ville e Casali’ ha mostrato di essere molto interessata al contrasto di Todi quale città dalla storia e monumentalità antica e la sua vocazione di culla dell’arte contemporanea, interessandosi al parco di Beverly Pepper, alla Casa Dipinta, alle Cisterne Romane nelle quali si trovano le installazioni di Fabrizio Plessi e ai tanti artisti che nell’ultimo mezzo secolo hanno scelto Todi quale propria città di elezione. Sempre a marzo è prevista l’uscita di un altro servizio sulla rivista americana Living International a cura del giornalista Chris Laney, che ha visitato la città la scorsa estate.