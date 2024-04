Citerna, Enea Paladino si ricandida: "Ho tanti progetti da completare"

Il sindaco di Citerna Enea Paladino ieri ha sciolto definitivamente le riserve: si ricandida, "con l’intento di portare a termine gli importanti progetti, anche grazie ai tanti finanziamenti ottenuti". Così il primo cittadino, mentre sta per scadere il primo mandato alla guida di Citerna, ha deciso di correre ancora. Venne eletto nel 2019 con la lista "Civica Liberi Tutti" sostenuta dal centrodestra, incassando una percentuale del 58,3%.

"Dopo una lunga e attenta riflessione, ho deciso di accettare la ricandidatura che il gruppo di maggioranza e dei sostenitori mi hanno proposto all’unanimità. A fronte di ciò, ho ritenuto prioritario confrontarmi con la popolazione, per rendicontare quanto portato a termine nei cinque anni di mandato nelle tre realtà territoriali di Citerna, Pistrino e Fighille", spiega Enea Paladino.

In questi primi 5 anni, aggiunge l’attuale sindaco, "nonostante il difficile periodo della pandemia, abbiamo invertito la rotta riuscendo ad ottenere importanti finanziamenti per il territorio e risanare in parte il bilancio comunale. Portare a termine questi lavori – sostiene– rappresenta la priorità assoluta e non permetteremo che tutto lo sforzo fatto vada in fumo. Abbiamo amministrato con coraggio, libertà, onestà ed equilibrio, le persone ci riconoscono questo e con un grande atto di generosità vogliamo continuare a metterci a disposizione affinché Citerna sia ben rappresentata in ogni sede".

Una candidatura, aggiunge ancora Paladino, che "segue il modello di partecipazione popolare che è stato alla base della campagna elettorale passata, differenziandoci dalle altre formazioni politiche che ancora una volta hanno portato in evidenza gli interessi e le volontà dei partiti". Il riferimento politico di Paladino è tutt’altro casuale. Evidente in chiave elettorale il suo richiamo alla ‘spaccatura’ consumatasi in casa del centrosinistra con due candidati a sindaco: Alessandro Capacci e Eleonora Della Rina. Capacci guida una coalizione sostenuta dal Partito Democratico, Rifondazione Comunista oltre agli Indipendenti e Civici di centrosinistra. Eleonora Della Rina è invece espressione della lista civica "Citerna risorsa dell’Umbria" insieme al Partito Socialista Italiano.