Citerna, dall’Afor oltre due milioni per mettere in sicurezza le condotte

CITERNA - Afor predispone interventi per l’annosa questione legata a una parte della rete irrigua dell’Altotevere che presenta da tempo seri problemi di tenuta. Si tratta di uno stralcio funzionale per la tratta più problematica del territorio di Citerna e la messa in sicurezza della condotta principale nel distretto irriguo Tevere 1 (tratto compreso fra Quartiere e Ca De’ Conti), per un importo di 2 milioni 600mila euro. Questo primo stralcio consiste nella sostituzione della linea irrigua esistente soggetta a numerose rotture, rimpiazzata con una condotta in ghisa.

"Nonostante gli impianti idraulici della zona gestiti da Afor abbiano perdite inferiori alla media di quelli nazionali – dichiara l’amministratore di Afor Manuel Maraghelli – esistono ancora situazioni che causano disservizi e di conseguenza impongono interventi di manutenzione straordinaria che vanno a incidere sulle tariffe irrigue per circa il 25-30%circa e sulla gestione e service per il 15/20%. Afor, in questi anni ha investito molto per una progettazione di alto livello per a risolvere i problemi irrigui di Citerna".