Ciro Masella racconta “Il funambolo della luce“

E’ stato uno degli inventori più importanti della storia, paragonato più volte a Leonardo Da Vinci. La vita di Nikola Tesla, responsabile dell’impostazione generale del nostro sistema elettrico in tutto il mondo viene rievocata in un suggestivo spettacolo in scena questa sera alle 20.45 al Teatro Concordia di Marsciano, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: “Il funambolo della luce“ di e con Ciro Masella, Olmo De Martino e con la danzatrice Isabella Giustina, in un viaggio che unisce danza, poesia musica e video per un viaggio nella mente e nell’immaginazione sconfinata di uno dei più rivoluzionari inventori della storia dell’umanità.

"Un personaggio così complesso e ricco, così proiettato verso il futuro da essere oggi così luminosamente contemporaneo – spiega Ciro Masella – uno scienziato che ha immaginato una scienza al servizio dell’uomo ma anche del pianeta non poteva non diventare un punto di riferimento per riflettere sul tema scienza-etica e scienza-spiritualità. Questa figura dalla carica poetica rivoluzionaria, questo visionario capace di immaginare il futuro più lontano, mi si è parata innanzi come un forziere carico di ricchezze, una fonte inesauribile di riflessione sul ruolo della scienza oggi, sul suo rapporto con l’umano e con la natura".

I biglietti si possono prenotare al Botteghino Telefonico del Tsu, allo 075 57542222 o acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it