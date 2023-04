Circuito museale Presenze moltiplicate

TODI - Sono stati 960 gli ingressi al circuito museale della città di Todi durante il fine settimana di Pasqua, a fronte dei 766 dell’anno precedente (+25%). Dall’inizio dell’anno, periodo tra i meno favorevoli dal punto di vista turistico, hanno staccato 3.840 biglietti, contro i 2.510 del 2022, con un incremento del 53%. La statistica, in attesa dei primi dati della Regione su arrivi e presenze nelle strutture di ospitalità, che il Comune riscontra anche attraverso il pagamento della tassa di soggiorno è molto incoraggiante e lascia auspicare un 2023 decisamente favorevole in particolare per i ponti del 25 aprile e 1 maggio - sottolinea il vice sindaco Claudio Ranchicchio - si va registrando negli alberghi e negli agriturismi il tutto esaurito. Sorprende positivamente l’aumentata presenza degli stranieri e il prolungamento della permanenza media"

S.F..