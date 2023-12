Circuito dei presepi. Oltre trenta Natività tra centro e frazioni

ORVIETO - La Natività riempie le chiese, le case, le piazze, i vicoli e le frazioni di Orvieto. Dal domani fino al 7 gennaio torna il “Circuito dei presepi“, il tradizionale appuntamento inserito nel programma di “A Natale regalati Orvieto“ organizzato dal Comitato cittadino dei quartieri con la collaborazione e il patrocinio del Comune. Oltre trenta le tappe tra centro storico e frazioni con presepi singoli ed esposizioni collettive come quella in programma nel piccolo borgo di Benano. Le scene della Natività saranno riprodotte anche a Sferracavallo, Rocca Ripesena, Ponte del Sole, Canonica, Sugano, Ciconia, Morrano, Orvieto scalo e Prodo. Quindici le rappresentazioni fisse solo nel centro storico, di cui una allestita anche nella biblioteca comunale Fumi". Il quartiere medievale si trasforma nel Quartiere dei presepi e quest’anno a rendere l’atmosfera ancora più magica ci sarà l’illuminazione artistica sui tetti. Due le novità. Le natività diffuse che saranno allestite nei cellai di via della Cava e il particolare presepe che sarà realizzato nel piccolo Santuario della Madonna della Cava dagli infioratori vincitori di Orvieto in fiore.