Cipresso di San Francesco nel parco del Serafico

ASSISI – In occasione della settimana Europea della Mobilità il cosiddetto Cipresso di San Francesco è stato piantato all’interno del parco dell’istituto Serafico, dono dell’Automobile Club d’Italia (ACI), con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi. Quello messo a dimora è il settimo clone del Cipresso di Villa Verucchio, che la tradizione vuole piantato da San Francesco in persona. Prima di Assisi, altri sette esemplari sono stati messi a dimora dall’ACI in contesti sportivi e culturali d’eccellenza: da Olbia per il Mondiale Rally a Imola per la Formula 1, fino a Roma, al Giffoni e a Monza.

"Con l’iniziativa – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’ACI, Generale Tullio Del Sette – non intendiamo soltanto concorrere a incrementare il patrimonio verde del nostro Paese, ma affermare che il mondo dei motori può e deve essere anche in Italia parte attiva del processo di transizione ecologica". "Questo albero– ha sottolineato la presidente Francesca Di Maolo – racconta il cammino del Serafico: radici profonde che custodiscono 154 anni di storia e rami che si aprono al futuro".

Intervenuti anche il vescovo Domenico Sorrentino, il vicesindaco Veronica Cavallucci, Bianca Maria Tagliaferri, fra Marco Moroni, Massimo Rolla, il Colonnello Francesco Zamponi, l’ingegnere Luigi Di Matteo, la dottoressa Lucia Vecere e il dottor Valerio Vella. Nel corso della cerimonia il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi ha liberato un allocco, un esemplare recuperato e curato dai militari del CRASE di Formichella dopo essere stato ritrovato ferito: un gesto, questo, che richiama l’attività quotidiana del Reparto impegnato nel soccorso e nella cura della fauna selvatica.