Cinque cinema umbri per l’anteprima di “ Coup de chance“

Anche i cinema umbri sono pronti ad accogliere questa sera l’anteprima assoluta ed esclusiva di “Coup de chance“, il cinquantesimo film di Woody Allen, dopo l’ottima accoglienza alla Mostra del cinema Venezia arriva questa in anteprima in alcune sale italiane.

Il regista sarà nelle sale del Cinema Quattro Fontane di Roma per presentare il suo film al pubblico, e per l’occasione gli altri cinema organizzeranno il collegamento in diretta streaming. Ecco allora dove si potrà vedere la pellicola: alle 20.30 verrà proiettata in lingua originale, francese e sottotitolata, al PostModernissimo e all’Uci Cinemas di Perugia, allo Space Gherlinda di Corciano, al Cityplex Lucioli e a The Space di Terni.

Tra commerdai romantica e giallo, “Coup de Chance“ esplora i temi più cari al regista e parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna, i sentimenti e la razionalità hanno nelle nostre vite. Girato a Parigi, è intepretato da Lou de Laâge, Melvil Poupaud e Niels Schneider