Cinghiali, nuove regole: "Interventi entro un’ora"

In linea con Il contrasto ed alla prevenzione dei danni alle produzioni agricole e con quanto già disposto in merito alla prevenzione della peste suina africana, la Regione adotta misure urgenti per il contenoimento dei cinghiali. Su proposta dell’assessore Roberto Morroni, la Giunta ha stabilito "di ridurre il termine previsto per gli interventi di urgenza, fissandolo ad un’ ora dalla segnalazionerichiesta da parte dell’agricoltore all’Atc (Ambito territoriale cacccia) territorialmente competente". L’atto prevede poi che "sia per gli interventi programmati che per quelli di urgenza svolti durante le ore notturne sul territorio della provincia di Perugia, sia sufficiente la presenza di un solo addetto alla vigilanza". La determina di Giunta, inoltre, stabilisce che "gli interventi in questione debbano essere attuati da cacciatori formati iscritti agli Atc o dai proprietari o dai conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani purchè in possesso di regolare e valida licenza di caccia e specificamente formati". E infine viene stabilito che "gli interventi in questione devono essere coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciale competenti per territorio".