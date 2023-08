Cinghiali da abbattere, è bufera. "Non si può sparare sotto le case"

Assisi, 3 agosto 2023 – Troppi cinghiali anche in zone fortemente abitate, la preoccupazione della gente. E in fermento anche la politica. Le più recenti proteste, per evidenziare la presenza eccessiva degli animali anche in ore diurne, vengono da Viole dove aumentano gli avvistamenti dei cinghiali con tutti i problemi, anche in termini di sicurezza che la situazione più comportare, a cominciare dalla viabilità.

Per tacere dei danni che arrecano alle aree coltivate, compresi orti e giardini. Non mancano immagini di animali per la strada, con il rischio di creare incidenti, e video di interi branchi, con adulti e cuccioli, che si muovono in zone abitate. Con il tema che ora è divenuto anche politico: si parla di un intervento a Viole previsto per il 12 agosto. E scoppia subito la polemica sulle modalità.

«In base ai regolamenti, una battuta di contenimento del cinghiale in ambito urbano deve essere programmata da Regione Umbria e Ambito territoriale di caccia (Atc) competente. Nutriamo forti dubbi sulle modalità organizzative con le quali è stata pianificata l’operazione in programma il prossimo 12 agosto a Viole di Assisi. Il fattore sicurezza deve essere al primo posto". Lo sottolineano Stefano Pastorelli, capogruppo Lega in Regione Umbria e i consiglieri comunali leghisti di Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli che evidenziano anche le preoccupazioni degli abitanti della zona circa la pericolosità di una battuta di caccia da tenersi in prossimità delle case. "A quanto pare, infatti, ad organizzare l’intervento sarebbero stati il Comune di Assisi e la Provincia di Perugia, entrambi guidati da Stefania Proietti, senza che siano stati interessati Regione Umbria, Ambito territoriale di caccia (Atc) e tutti gli altri soggetti previsti dal protocollo", aggiungono i leghisti. Evidenziando, inoltre, come la normativa preveda che Guardie provinciali e Carabinieri forestali possano coordinare l’intervento, ma non organizzarlo. Inoltre un apposito protocollo approvato a marzo 2021 dalla Prefettura di Perugia prevede l’attivazione dell’ATC per il sopralluogo e la scelta della modalità di intervento, inoltre, dove si ritiene possibile utilizzare le gabbie, con l’ATC individua i nominativi per la loro gestione, la Regione provvede alla determina di autorizzazione e così si interviene per cercare di ridurre i disagi della popolazione.

Maurizio Baglioni