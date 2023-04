Cinghiale tra le auto dopo aver partorito quattro cuccioli

Si è fermato il traffico ieri in via Fasani, non per problemi alla carreggiata o a causa di incidenti. Un esemplare femmina di cinghiale delle dimensioni di circa 60 chilogrammi, a soli tre metri da una via ad alto scorrimento di veicoli, verso le ore 13 ha partorito 4 cuccioli. I condomini di via D’Andreotto 57-59 hanno chiamato le forze dell’ordine e così una pattuglia della polizia locale e una della polizia provinciale hanno scacciato con la sola emissione di rumori le bestie impaurite, indirizzandole verso Montemorcino. Alberto Aglietti