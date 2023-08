Cinghiale “a spasso“ nel centro di Allerona

Un grosso esemplare di cinghiale è stato immortalato mentre se ne andava tranquillamente a spasso per il centro di Allerona scalo domenica intorno a mezzanotte, nella zona di piazza Miscetti. L’animale che era alla ricerca di cibo come accade sempre più frequentemente in varie zone dell’orvietano (e non solo), ha anche raggiunto la fontana del paese che è pero priva di acqua. La presenza dei cinghiali sta diventando sempre più ricorrente e rischia di diventare un problema. Qualche mese fa il loro avvistamento in pieno giorno era stato documentato a Sferracavallo e nello stesso quartiere si sono ormai avvicinati cosi tanto alle abitazioni da aver causato seri danneggiamenti anche ai giochi installati nei giardini pubblici. Non a caso, il sindaco di Orvieto ha da mesi varato un’ordinanza per gli abbattimenti selettivi degli ungulati con lo scopo di ridurne il numero e la pressione sulle zone abitate.