"Cimiteri lasciati nel degrado"

CASTIGLIONE – "Grave la situazione dei cimiteri nel nostro comune".

L’associazione "La Voce dei Cittadini" a Castiglione del Lago era già intervenuta lo scorso anno su questa sentita problematica, molto avvertita da tante famiglie del territorio, denunciando la mancanza di loculi oltre al degrado e l’inefficienza delle lampade votive, un servizio pagato dai cittadini. "Tutte questioni irrisolte – dicono oggi Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini - di cui si dovrà far carico la prossima amministrazione comunale a metà del prossimo anno dopo le elezioni. Non ci stancheremo di chiedere più decoro dei cimiteri per il rispetto dei nostri cari defunti", aggiungono tornando a rimarcare l’incuria che regna troppo spesso nei cimiteri comunali.