Una cicogna sulla torre della ex fornace

San Giustino Umbro, 23 febbraio 2023 – Una cicogna bianca sulla sommità della torre della ex fornace a Lama, in via della Stazione, nel comune di San Giustino umbro è stata avvistata nelle ultime ore e fotografata da numerosi residenti, tra ammirazione e curiosità.

Tutti col naso all’insù per guardare l’animale, rarissimo da vedere da queste parti, ancor più in questa fase stagionale.



I primi avvistamenti mercoledì 22 febbraio quando l’esemplare si è posato sul comignolo della ex fornace a Selci Lama, una zona molto frequentata poiché sede del supermercato, della farmacia e in prossimità vi è anche la scuola secondaria di Selci Lama.

Così in men che non si dica in tanti hanno visto questo splendido esemplare che ha stazionato nella cima della ex fornace fino alla tarda mattinata di ieri per poi ripartire probabilmente rimettendosi nella rotta migratoria.

La cicogna è infatti un tipico uccello migratore che passa la stagione invernale in Africa per poi tornare in Europa a marzo o aprile, e nidificare.

Molti cittadini hanno sperato per un attimo che potesse costruire il proprio nido lì, nella sommità della ex fornace.