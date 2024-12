Tragico incidente, ciclista investito e ucciso da un’auto

Narni (Terni), 21 dicembre 2024 – E’ un narnese di 77 anni il ciclista rimasto vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale Flaminia, tra Terni e Narni, all’altezza di Castel Chiaro. Secondo le prime ricostruzioni il 77enne in sella alla bici è stato investito da un’auto condotta da un anziano della stessa età. L’automobilista è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio della polizia municipale di Narni, che ha eseguito i rilievi tecnici del caso. Sul posto anche il personale del 118 che purtroppo non ha potuto che constatare il decesso del ciclista. Martedì scorso un altro anziano ciclista, di 78 anni, era stato investito e ucciso da un’auto a Perugia, nei pressi del carcere di Capanne. Dall’inizio dell’anno sono 58 le vittime della strada in Umbria.

Ste.Cin.