Perugia, cade dalla bici e si ferisce. Soccorsa dai vigili del fuoco

Perugia, 29 dicembre 2024 – Gita finita male per una ciclista che, mentre percorreva un sentiero impervio, è caduta ed è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti intorno alle 15.25 i Vigili del fuoco di Perugia, in assetto SAF (Speleo Alpino Fluviale), per prestare soccorso alla donna, probabilmente impossibilitata a muoversi.

Quest’ultima, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in barella dagli operatori fino all’ambulanza del 118, per essere quindi trasferita in codice giallo all’Ospedale di Perugia per le cure necessarie.