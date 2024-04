"Ciclabile sul Tevere, ancora tanti problemi"

"Appaiono ingiustificati certi tono entusiastici sentiti in questi giorni in merito alla nuova passerella ciclopedonale sul Tevere a Ponte Felcino, ricordando che l’opera avrebbe dovuto essere completata nel 2019 e che l’impennata dei costi delle materie prime occorsa nel frattempo ha reso necessario accedere ad ulteriori fondi pubblici oltre quelli inizialmente stanziati". E’ il commento di Fiab Perugia Pedale che ricorda come "ora l’intero tragitto lungo il tevere di oltre 17 chilometri che collega Ponte San Giovanni a Ponte Pattoli, è interamente in sede propria. Un’infrastruttura importante – dsottolinea Fiab –, che si presta a molteplici utilizzi a patto di migliorarne il fondo in diversi suoi tratti, che al momento appaiono un po’ abbandonati e del tutto carenti, e nei collegamenti con i paesi e quartieri attraversati, e i rispettivi percorsi ciclabili, al momento completamente assenti". Punti deboli secondo Fiab "la quasi totale assenza di segnaletica, e il tema della manutenzione, che deve diventare strutturale, e non episodica, legata a disponibilità di fondi". Fiab segnala infine che "la ciclabile Collestrada-Assisi, oramai ai dettagli finali, rischia di essere subito dismessa perché proprio lungo quel tracciato dovrebbero trovare sistemazionei piloni delle rampe del ’Nodino. E proprio il Comune è stato costretto a segnalare ad Anas l’assurda situazione raccogliendo le nostre segnalazioni che cabbiamo prontamente trasmesso agli enti preposti".