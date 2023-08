"Ciao Rossella, esempio per tutti noi" Folla e lacrime ai funerali della Cestini

La maglia rosa con la scritta "Farfalle dragonesse" appoggiata sopra la bara racconta un volo interrotto, ma anche l’impegno in prima linea per la lotta al tumore, poi una distesa di fiori, una foto dove lei sorride, felice, sul balcone di casa. La Cattedrale di Città di Castello ieri pomeriggio era gremita di persone per i funerali dell’ex assessore Rossella Cestini. A fianco del marito Claudio Tomassucci e del figlio Alessio c’erano i familiari, il sindaco Luca Secondi, l’onorevole Walter Verini, gli esponenti politici del territorio, insieme ai rappresentanti di forze dell’ordine, di associazioni, dell’azienda Usl per la quale aveva lavorato e di tante persone che conoscevano questa donna, così impegnata nel sociale, nella politica e nella vita della città. L’omelia è stata pronunciata dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini che ha concelebrato coi sacerdoti don Alberto Gildoni e don Andrea Czorteck.

"Un anno fa proprio quando io entravo in pellegrinaggio in Diocesi eravamo a Pietralunga e abbiamo saputo della malattia di Rossella: ci provocò dolore e smarrimento – ha detto il vescovo – Sapeva che sarebbe stato un cammino duro, una battaglia difficile e così è stato..." ha aggiunto. Ricordando poi "l’impegno e la passione che Rossella metteva in ogni ambito, scrivendo belle pagine di sport con la pallavolo; nella sua professione dove ha prestato la sua opera con cura e attenzione. Poi la lunga parentesi del servizio svolto per la sua comunità e per il territorio. Tutti noi ricorderemo il bell’esempio, la sua vita piena e le esperienze che ha tracciato". Prima della fine della cerimonia funebre un ricordo di Rossella Cestini anche da parte del sindaco Luca Secondi che ha evidenziato "l’impegno e la serietà nella sua esperienza come amministratrice", ricordando "i giorni trascorsi in amicizia che riaffiorano in un tumulto di emozioni: la ricordo col sorriso, nonostante la commozione e le lacrime di queste ore, perché il sorriso era un tratto distintivo di Rossella che porterò sempre nel cuore ed è ciò con cui la voglio salutare in questa giornata così triste e dolorosa per tutti coloro che le hanno voluto bene". L’ex sindaco Luciano Bacchettaha sottolineato "la straordinaria passione e impegno con cui l’amica Rossella ha portato avanti ogni attività che la vedeva sempre protagonista con grande senso di appartenenza e amore per la famiglia, la città, la sua gente, le tradizioni, la storia. Rimarrà così per sempre nei ricordi di tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerla. Ciao Rossella".

Cristina Crisci