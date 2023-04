Ciao Moreno, giornalista col sorriso

La città piange Moreno Asciutti, giornalista e operatore, tra i primi cinereporter del territorio, “occhio“ di Tele Galileo agli albori dell’emittenza televisiva locale, poi dei grandi network nazionali con la Snap, la società di cui era socio fondatore. Colpito sei anni fa da un grave malore, si è spento a 61 anni dopo l’aggravarsi, negli ultimi giorni, delle sue condizioni e dopo aver lottato strenuamente contro un menico purtroppo più forte, sempre con a fianco la sua amata Lorella. Grande professionista, dal carattere solare e accogliente in ogni circostanza, era un appassionato di sport e soprattutto vero tifoso della Ternana, che seguiva per lavoro e per amore. Per tanti colleghi più giovani è stato un essenziale punto di riferimento nella professione e nelle sue tante difficoltà: se in giro si notavano Moreno e la sua telecamera in spalla, di certo c’era qualcosa d’interessante da raccontare nei paraggi. Praticamente “imbattibile“ nella cronaca, dove Moreno arrivava sempre prima di tutti. Ma alla capacità professionale seguiva pari disponibilità, accompagnata da sorrisi, battute e ironia. Un amico, Moreno, ricordato sui social con commozione non solo dai colleghi ma dai tanti che ne hanno apprezzato le qualità umane ancor prima che professionali. Cordoglio è stato espresso dall’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, a cui Moreno era iscritto da quasi trent’anni. Alla sua Lorella e ai familiari le condogolianze de La Nazione Umbria. I funerali domani alle 15 nella chiesa di San Gabriele.