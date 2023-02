"Ciao Ilario, sei stato e sarai sempre il nostro eroe"

di Francesca Mencacci

Una folla commossa, silenziosa, rispettosa, garbata. Come era Ilario Castagner. Anche il fumogeno biancorosso acceso all’esterno da un gruppo di tifosi del Perugia, quando la bara ha lasciato la chiesa, è sembrato poco invadente. Ha reso omaggio, con i suoi colori, all’allenatore del Perugia e dei perugini senza essere fuori contesto. Nel giorno dell’ultimo saluto a Castagner, la città si è stretta intorno alla famiglia, alla moglie Liliana, ai figli Federico, Francesco e Laura e ai suoi amati nipoti. La chiesa di San Giovanni Battista, in cui si sono svolti i funerali, era gremita, così come il piazzale antistante, con tifosi, gli amici, i suoi ex giocatori, ex grifoni e gente comune che non sono voluti mancare. In prima fila, di fronte al feretro, coperto di sciarpe e maglie biancorosse, oltre ai familiari più stretti, c’erano il sindaco Andrea Romizi (presente anche l’assessore Luca Merli) l’intera squadra attuale del Perugia Calcio, con il presidente Santopadre e tutti i dirigenti. Presenti anche Grazia Ceccarini, moglie di Antonio, poi i giocatori che fecero la storia, Michele Nappi, Franco Vannini, Nello Malizia, Paolo Dal Fiume, Mario Goretti, Daniele Tacconi, oltre ai figli di D’Attoma e Ghini, Galliano e Francesco.

"È stato un faro, una guida, non l’ho mai visto arrabbiato – racconta Paolo Dal Fiume –. Era una persona solare, che con i suoi silenzi parlava molto di più delle persone che urlano. Ho verso di lui un misto di riconoscenza e affetto, mi ha dato tanto, sia dal punto di vista umano che sportivo".

Michele Nappi ricorda anche la passione per la pesca di Ilario Castagner: "Come pescatore era presuntuoso – sorrida Nappi – Perché era convinto di essere un grande pescatore. Ilario era una persona gentile, sempre disponibile al dialogo, così riusciva a creare l’armonia dentro lo spogliatoio. Quel Perugia era forte, i risultati li abbiamo consegnati alla storia, la promozione, l’imbattibilità. Poi purtroppo ci fu il caos del calcioscommesse: ogni favola finisce".

Prima dell’inizio della cerimonia ci sono state le letture dei ricordi da parte della nipotina Giulia: "Nonno, continui ad essere presente in ognuno di noi. Sei e sarai sempre il nostro eroe", ha detto commossa. Ma anche della cognata Nicoletta, del presidente della Fijlkam Andrea Arena, della giornalista Gabriella Mecucci e di Padre Mauro Angelini che ha concluso il suo intervento affermando che "quello di oggi è un abbraccio completo, c’è la squadra, ci sono i tifosi e la gente che Ilario ha amato e continuerà ad amare. Non è un addio, ma un arrivederci. Nella partita di sabato abbiamo vissuto un momento emozionante, è stata la vicinanza del cuore. Grazie Ilario". La cerimonia è stata poi officiata da Don Francesco Medori.

Tra la folla provata anche Walter Novellino, Massimo Roscini, Gianni Troiani, Mario e Paolo Colautti, Claudio Tinaglia, Roberto Regni, Eros Lolli, Graziano Vinti, Lamberto Boranga, Alvaro Arcipreti, Maurizio Marchei, Carlo Valentini, Massimo Lupini, l’ex massaggiatore Bruno Palomba, Andrea Ravanelli e Bruno Brugalossi.