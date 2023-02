"Ciao Ilario, resterai sempre nei nostri cuori"

"I nostri colori hai sempre onorato. A Perugia non verrai dimenticato. Ciao Ilario". Un lungo striscione, firmato dalla Brigata, campeggia sul cancello dello stadio Curi per ricordare Ilario Castagner. I tifosi biancorossi, che durante il derby con la Ternana lo hanno ricordato con cori e con un lungo applauso, il giorno dopo manifestano il grande dolore per la scomparsa del mister dei Miracoli, l’allenatore gentiluomo, il tecnico delle missioni impossibili. "Con il mito degli ’Invincibili’ siamo nati, con te e le tue vittorie, negli anni, siamo cresciuti. Persona unica, hai sempre amato e onorato il nome della tua e nostra Perugia, sopra tutto e tutti. Anche se sarai sempre nei cuori di generazioni di Perugini oltre che di ognuno di noi e mai nessuno ti dimenticherà, ci mancherai Ilario! Ci mancherai tanto...", scrivono invece gli Ingrifati.

"Se ne è andato uno dei più grandi della nostra storia calcistica e personale, collettiva ed individuale. Un uomo perbene, innanzitutto, garbato nei modi, sempre misurato nelle parole, mai sopra le righe, con grandi doni, l’equilibrio ed il senso della misura", aggiunge il Coordinamento dei Perugia Club.

Il dolore è di tutti. "Grande Mister degli imbattuti, il più grande mister della storia del Grifo, ma anche un grande signore. Non ti dimenticherò mai". Con queste parole Serse Cosmi ha ricordato ed omaggiato, attraverso i social network, Ilario Castagner. L’ultima missione impossibile di Castagner sulla panchina del Perugia è stata la cavalcata vincente che ha portato un Grifo spacciato allo spareggio di Reggio Emilia e poi in A. Luciano Gaucci, dopo una stagione a mangiare allenatori (Perotti, Bigon e poi ancora Perotti), si gioca la carta Castagner per tentare l’impossibile. E Ilario compie l’ennesima impresa alla guida del Perugia. La cavalcata vincente la ricorda Sandro Tovalieri. "Mi ricordo quando sei diventato il mio allenatore nel Perugia in quella fantastica cavalcata di 12 partite – scrive il "Cobra" su facebook – entrasti nello spogliatoio e subito si era percepita la sensazione che tu eri la scelta giusta per andare in serie A. Uomo di spessore, eleganza, trasparenza, bontà umana, di rapporti come padre e figli. Grazie per quello che ci hai trasmesso dentro e fuori dal campo, se quella cavalcata alla fine si è rivelata vincente, il merito è stato solo ed esclusivamente tuo. Riposa in pace immenso mister". Anche il mondo della pallavolo perugina ha reso onore ad Ilario Castagner. "Grazie Ilario", hanno scritto i tifosi della Sir in uno striscione esposto nella curva dei Sirmaniaci al PalaBarton. A Castagner è stato poi dedicato un lungo applauso.

Francesca Mencacci