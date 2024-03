Ciak si gira: la scuola come un set cinematografico

Come ricordare questa mitica donna? Attraverso la creazione di un bellissimo film su Maria Bonaparte e sul Risorgimento perugino. Dopo approfondite ricerche storiche sulla “Napoleona”, la scuola è stata trasformata in un Laboratorio Cinematografico. La professoressa Patrizia Cavallucci ha proposto l’idea di questa figura femminile, da far conoscere alla cittadinanza. Il regista Claudio Antonini dopo un lavoro di ricerca ha scritto, un bellissimo copione che ha dato inizio ai lavori. Attori sono stati tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado che si sono calati nei panni dei vari personaggi dell’epoca: dai protagonisti come Maria, Vincenzo Valentini e altri familiari, alle figure storiche conosciute, come il Papa, Mazzini, Cavour, Napoleone III, i soldati svizzeri, i patrioti, i preti, i frati, le donne del popolo e tante comparse. Tutte le scene si sono svolte in costumi d’epoca, con dialoghi anche in inglese, in francese e in tedesco come era in uso all’epoca. Le riprese si sono svolte in vari luoghi umbri: le stradine di Ripa (rappresentavano Perugia), poi la Chiesa di Ponte Valleceppi, l’hotel Posta Donini (la casa di Maria), il fiume Tevere (per lo sbarco dei mille), il teatro di Umbertide (il ballo con il re), il teatro di Colombella. Dopo un anno di riprese pomeridiane, il film: “La principessa, l’Italia e noi” è stato proiettato al teatro Lyrick il 24 settembre 2017. La sala era al completo ed è stato un grande successo e una grande soddisfazione da parte di tutti.